MILANO – Un incendio ha devastato la notte scorsa una struttura rifugio per gatti a Rho, nel milanese. Potrebbe essere stato un cortocircuito dell’impianto elettrico a causare il rogo nel quale hanno perduto la vita oltre 100 gatti.

L’ex ministro Michela Brambilla, presidente del Movimento Animalista e della LEIDA, ha visitato quel che resta del gattile nella giornata odierna e si è fermata a parlare con i responsabili dell’associazione “Dimensione animale” che la gestisce.

“Una vera e propria tragedia – afferma la parlamentare – ha colpito l’associazione presieduta da Paola Barbieri, che da tanti anni, con impegno, dedizione e passione, si occupava dei gatti abbandonati. A quanto pare, è stata una fatalità. Ora è il momento di portare conforto ai volontari. Verrà anche il momento della ricostruzione e in quel frangente, lo dico come presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, ci metteremo a disposizione per aiutarli in ogni modo, perché il gattile di Rho rendeva un servizio importantissimo al territorio e deve tornare a funzionare. Ci saremo. Adesso però sono venuta ad esprimere la mia solidarietà. Ho fatto la volontaria per anni, fin da quand’ero una ragazzina, e so che dolore può dare la morte degli animali che hai amato e curato per tanto tempo. Per di più una morte assurda come questa”.