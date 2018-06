LECCO – Momenti di paura in corso San Michele del Carso a Lecco, dove i residenti del condominio “Casa Melos”, al civico 13, intorno alle 23 circa di questa sera, lunedì, si sono riversati in strada dopo che un incendio si è sviluppato all’interno di un garage posto al terzo piano interrato.

“Abbiamo sentito degli scoppiettii come fossero dei fuochi d’artificio, poi un fumo denso accompagnato da un odore acre”, racconta una residente.

Ma c’è chi ha cercato di intervenire con un estintore nel tentativo di domare le fiamme, un gesto costato caro all’inquilino rimasto intossicato e per il quale è stato necessario l’intervento del personale sanitario e il trasporto in ospedale a bordo dell’ambulanza.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei residenti che nel frattempo si sono riversati lungo corso San Michele del Carso, con due mezzi dei Vigili del Fuoco di Lecco che sono giunti sul posto.

I pompieri hanno dovuto lavorare per oltre un’ora prima di avere ragione delle fiamme e assicurarsi di aver messo in sicurezza la zona interessata dall’incendio. Sul posto sono intervenuti anche gli addetti dell’Enel e una pattuglia dei Carabinieri.

Ancora da stabilire le cause che hanno dato vita al rogo all’interno del garage dove, stando alle indiscrezioni, avrebbero preso fuoco un materasso e alcuni mobili.