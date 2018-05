SIRONE – I Vigili del Fuoco del Comando di Lecco sono intervenuti a Sirone per un incendio sviluppatosi all’interno di un’azienda che si occupa della lavorazione di manufatti in alluminio.

L’incendio ha interessato una porzione del macchinario per la pressofusione di alluminio. Sono stati utilizzati per le operazioni di soccorso tecnico urgente un’autopompa serbatoio (Aps), un’autobotte (Abp) e un’autoscala (As). Gli automezzi sono stati inviati direttamente dalla sede centrale.

L’intervento tempestivo delle squadre dei Vigili del Fuoco ha permesso l’estinzione rapida dell’incendio, evitando la propagazione delle fiamme al resto del macchinario, nonché alla copertura del capannone.

L’intervento dei pompieri è durato circa 3 ore.