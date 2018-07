BALLABIO – Due feriti nell’incidente avvenuto all’ora di pranzo lungo la provinciale 62 a Ballabio: un sinistro che ha coinvolto due vetture ed una moto che procedevano in direzione della Valsassina. Soccorse le due persone che viaggiavano in sella alla due ruote, fortunatamente non avrebbero riportato gravi traumi.

Il sinistro è avvenuto all’altezza della Termoidrauilica Dino Scola, punto in cui la strada è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, pare che la prima delle vetture incidentate, stesse per svoltare dalla provinciale a sinistra, proprio nel piazzale della Termoidraulica, dietro sopraggiungevano la moto e una seconda auto. Ancora da stabilire l’esatta dinamica dell’incidente ma, stando a quanto appreso sul posto, il secondo veicolo avrebbe tamponato la moto che, a sua volta, si sarebbe scontrata con il piccolo fuoristrada che stava effettuando la svolta.

Un addetto della Croce Rossa di Ballabio, che stava facendo rientro in sede dopo un servizio, si è fermato a soccorrerli e nel frattempo è stato contattato il 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica.

Con la strada interrotta, molti automobilisti hanno percorso il centro di Ballabio per bypassare il punto dell’incidente, nel frattempo lunghe code si sono registrate fin dal raccordo della nuova Lecco-Ballabio.