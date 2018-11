BALLABIO – Incidente a Ballabio in via Provinciale, alle 22 circa di questa sera, giovedì. Due le auto coinvolte e altrettante le persone rimaste ferite.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, che dovranno essere confermati dalle forze dell’ordine giunte sul posto, le due auto stavano viaggiando in direzione Lecco lungo via Provinciale. La prima auto, giunta all’altezza del bar Coyote Ugly, avrebbe svoltato a destra per imboccare via Egidio Galbiati, mentre quella che la seguiva non si sarebbe accorta della manovra finendo per tamponarla violentemente buttandola fuori strada.

Dalle informazioni raccolte sul posto al volente dell’auto che è stata tamponata c’era una ragazza di 21 anni, mentre su quella che la precedeva un uomo di 38 anni.

Immediata la chiamata ai soccorsi con automedica, ambulanza e una pattuglia della Polizia Stradale giunte sul posto, con gli agenti che dovranno effettuare i rilievi e stabilire le rispettive responsabilità dei conducenti.