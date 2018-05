BELLANO – Incidente nel pomeriggio, poco prima delle 16.30, di oggi, sabato, a Bellano, lungo la strada provinciale 72, dove una moto si è schiantata contro un autobus, con entrambi i mezzi che hanno preso fuoco a seguito dell’impatto. Nello schianto il motociclista, un uomo di 65 anni residente in provincia di Monza Brianza, è deceduto, mentre è rimasto lievemente ustionato l’autista del bus.

Stando ad una prima ricostruzione della dinamica la motocicletta proveniva da Varenna in direzione Bellano, mentre l’autobus procedeva in direzione opposta. All’altezza di Villa Stupenda, all’ingresso del centro abitato di Bellano, per cause ancora da accertare, lo schianto in curva fra i due mezzi. L’impatto, che non ha lasciato scampo al centauro, ha provocato dapprima l’incendio della moto e poi del pullman.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco di Lecco, la Polizia stradale e i volontari di due ambulanze da Bellano e Mandello e due auto mediche.

Interrotta al traffico in entrambe le direzioni la strada provinciale 72.

IL VIDEO DEL ROGO DELL’AUTOBUS: