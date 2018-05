BELLANO – Arrivano da un lettore alcune nuove drammatiche immagini del pullman che sabato pomeriggio ha preso fuoco dopo essersi scontrato con una due ruote lungo la Provinciale 72 a Bellano.

Nello schianto ha perso la vita un motociclista di 65 anni, residente nel monzese. I due mezzi stavano viaggiando in direzione opposta quando, all’altezza di Villa Stupenda, si sono scontrati in curva. Un impatto tremendo, che non ha lasciato scampo al motociclista. Ferito in maniera fortunatamente non grave l’autista del pullman.

Dopo lo scontro entrambi i mezzi hanno preso fuoco: nelle immagini girate dal lettore l’incendio del pullman, spento dai Vigili del Fuoco dopo un lungo intervento.

VIDEO