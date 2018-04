CESANA BRIANZA – Fortunatamente si è rivelato meno grave del previsto l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 aprile, in via Alcide De Gasperi a Cesana Brianza e che ha visto coinvolte due persone, un uomo di 43 e una donna di 45 anni.

Sul posto, in codice rosso (molto critico), sono intervenute l’ambulanza e l’automedica che hanno prestato le prime cure prima del trasporto all’ospedale di Erba in codice giallo (mediamente critico). Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia delle forze dell’ordine per effettuare i rilievi e determinare l’esatta dinamica dell’incidente.