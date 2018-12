CESANA BRIANZA – Incidente con un’auto, una Renault Clio, finita in una siepe, questa mattina, sabato a Cesana Brianza.

L’incidente è avvenuto all’altezza della rotonda dove si incrociano le vie Parini e De Gasperi (Sp 639). Fortunatamente nel sinistro non si sono registrati feriti, con l’auto che, per cause al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto, ha sbandato finendo per sfondare una siepe e sbucare con il muso in un parcheggio a bordo strada.

L’auto letteralmente bloccata e in bilico sul cordolo divisorio tra la strada e il parcheggio posto leggermente più in basso rispetto alla sede stradale è stata rimossa solo grazie al carro attrezzi del soccorso Stradale Lanfranchi.