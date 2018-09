LECCO – Un incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato, ha visto coinvolto un motociclista in corso Emanuele Filiberto a Maggianico, in zona Villa Gomes.

Fortunatamente il 25enne, che sarebbe rimasto ferito a seguito dello scontro con un altro mezzo, non sarebbe in pericolo di vita anche se è stato trasportato al pronto soccorso di Lecco in codice giallo (mediamente critico).

Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente; sul posto oltre a una pattuglia della Polstrada e una pattuglia della Polizia Locale è giunta l’ambulanza della Lecco Soccorso che ha prestato le prime cure al motociclista. La due ruote incidentata è stata recuperata dal carroattrezzi del autosoccorso Lanfranchi di Lecco.