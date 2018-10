OLGINATE – Incidente a Olginate nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì.

Avrebbe fatto tutto da solo il 52enne che è caduto con il suo scooter mentre stava percorrendo via Spluga, a Olginate, proprio all’altezza del distributore di benzina Esso.

Fortunatamente l’incidente si è rivelato molto meno grave di quando si era pensato in un primo momento. I soccorsi, infatti, sono stati allertati in codice rosso (molto critico), invece l’uomo non ha riportato gravi conseguenze nella caduta.

Sul posto, oltre a un’ambulanza della Lecco Soccorso e all’automedica, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Olginate che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.