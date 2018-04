SALA AL BARRO – Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì, sulla via Provinciale a Sala al Barro: un’auto, guidata da un 66enne, è uscita di strada finendo nel lago di Annone.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un’ambulanza di Lecco Soccorso. Coinvolto un uomo di 66 anni, titolare dell’attività Tocchetti Pavimenti di Olginate e residente a Sala al Barro, fortunatamente illeso.

“Mi stavo soffiando il naso – ha raccontato ancora scosso l’automobilista, affidato alle cure dei volontari di Lecco Soccorso giunti sul posto per gli accertamenti del caso – quando mi è venuto un giramento di testa e sono finito fuori strada. Avevo il finestrino abbassato, e sono riuscito a venire fuori dall’auto da lì. Per fortuna, ho preso davvero un bello spavento”.

Dopo i soccorsi al 66enne è iniziato da parte dei pompieri il recupero dell’autovettura, una Peugeot 308, finita nelle acque del lago.

La via Provinciale non è nuova ad incidenti di questo tipo: sulla stessa strada 11 anni fa, aveva trovato la morte il giovane Riccardo Viganò, finito nelle acque del lago a bordo della propria auto con due amici dopo un incidente. I pompieri avevano estratto Riccardo ancora vivo dall’autovettura ma senza conoscenza. Era rimasto in coma per 20 mesi prima di spirare.