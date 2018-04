ABBADIA – Un incidente stradale è avvenuto sulla Provinciale 72 ad Abbadia Lariana, alle 16.30 circa di oggi, mercoledì. Due i mezzi coinvolti, un furgone guidato da un uomo di 49 anni e un’auto guidata da una donna di 78.

Ancora poche le informazioni su quanto accaduto e sulla dinamica dell’incidente con il furgone che ha urtato la fiancata sinistra dell’auto, una Ford. Fortunatamente nello scontro non ci sarebbero feriti. Sul posto, insieme ad automedica e ambulanza, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale per effettuare i rilievi dell’incidente.

Inevitabili i rallentamenti lungo la Strada Provinciale 72 sia per coloro che provengono da Mandello verso Lecco, che per coloro che dalla SS36 hanno imboccato lo svincolo in direzione Abbadia Lariana.