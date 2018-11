LECCO – E’ stata investita da un camion mentre stava entrando nell’azienda. E’ successo oggi, martedì, pochi minuti prima delle 14, davanti alla Fiocchi Munizioni in via Santa Barbara. Vittima dell’incidente sarebbe una dipendente della azienda.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme a una ambulanza della Croce Rossa di Lecco e un’automedica. Ancora da chiarire le circostanze dell’incidente, la dinamica è al vaglio della Polizia Locale intervenuta insieme ai Carabinieri di Lecco.

L’incidente è avvenuto nel piazzare davanti al cancello di ingresso. La donna era cosciente al momento dei soccorsi ma i traumi riportati sarebbe giudicati come gravi. E’ stata trasportata in ospedale in codice rosso.