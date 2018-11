MALGRATE – Aveva solo 45 anni Gelsomina Lanzilli, per tutti Elsa, l’operaia della Fiocchi Munizioni vittima di un grave incidente lo scorso martedì proprio fuori dall’azienda.

Elsa si stava recando al lavoro, martedì 20 novembre, per iniziare il turno delle 14 quando, poco prima di varcare i cancelli in via Santa Barbara è stata investita da un camion in transito. Da subito le sue condizioni sono apparse critiche ai sanitari giunti sul posto, allertati in codice rosso: la donna avrebbe infatti riportato traumi gravi. E’ stata soccorsa cosciente ma al Manzoni, dov’è stata ricoverata d’urgenza, le sue condizioni si sono aggravate.

La speranza dei familiari, del marito Salvatore e dei due figli di 17 e 15 anni, si sono spente oggi, domenica: Elsa è spirata nel letto del reparto di Rianimazione dov’era ricoverata. La notizia ha lasciato sgomento il paese di Malgrate, dove Elsa risiedeva, e i colleghi della Fiocchi Munizioni. I parenti hanno acconsentito alla donazione degli organi.

Proprio fuori dall’azienda venerdì 23 novembre, i sindacati (Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm) hanno indetto uno sciopero di due ore, in protesta contro gli infortuni sul lavoro.