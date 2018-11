LECCO – Incidente all’ingresso della nuova Lecco – Ballabio (SS36 Dir), da via Pergola a Lecco, avvenuto alle 13.35 circa di oggi, sabato.

Stando alle prime informazioni, l’auto, una Fiat 500, avrebbe sbandato finendo per impattare contro il muro, proprio all’ingresso del tunnel della nuova Lecco – Ballabio che si imbocca da via Pergola.

Alla guida dell’auto una ragazza, classe 1993, le cui condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni. Sul posto sono intervenute automedica, ambulanza, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e personale Anas.

Possibili code e rallentamenti per chi sta viaggiando lungo la direttrice da e per la Valsassina, in quanto in quel tratto è stato momentaneamente istituito un senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e successivamente la rimozione dell’auto incidentata con un mezzo del soccorso stradale Lanfranchi.