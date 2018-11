PASTURO – E’ ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo il ragazzino di 12 anni coinvolto, nel pomeriggio di giovedì, in un drammatico incidente stradale in cui ha perso la vita, Gabriele Orlandi Arrigoni, di 38 anni.

Il giovanissimo stava viaggiando in moto verso Lecco insieme allo zio, quando ai Piani di Balisio, all’altezza dell’alimentari Alva, è avvenuto il terribile schianto contro una station wagon. Un urto violentissimo nel quale i due sono stati sbalzati dalla due ruote cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Per Gabriele Orlandi Arrigoni non c’è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati nella caduta, nonostante i lunghi tentativi da parte dei soccorritori di rianimarlo.

Il piccolo, 12 anni, è stato rianimato e trasportato d’urgenza all’Ospedale di Bergamo in elisoccorso. Gravi le sue condizioni, a causa dei politraumi riportati, monitorare costantemente da medici e infermieri. Il giovanissimo resta ricoverato in Terapia Intensiva.