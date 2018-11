CASATENOVO – Incidente in mattinata a Casatenovo, lungo la Provinciale 51.

Un’auto, guidata da una donna di 70 anni, per cause da chiarire ha perso il controllo della propria autovettura finendo fuori strada, contro il cancello di un’abitazione. E’ successo alle 11.15. Immediata la mobilitazione dei soccorsi, allertati in codice rosso. Sul posto due ambulanze, un’automedica e i Vigili del Fuoco.

L’anziana è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo, fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.