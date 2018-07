LECCO – Stava viaggiando sulla vecchia Lecco-Ballabio in direzione della città a bordo di un quad quando, nei pressi di Laorca, forse a causa di un malore, avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro lo spigolo di una casa prima di essere disarcionata dal mezzo.

Vittima della brutta caduta, avvenuta poco dopo il ponte della Gallina, una ragazza di 34 anni.

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 17.30 di oggi, martedì 3 luglio. Fortunatamente le conseguenze si sono rivelate meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento: la giovane avrebbe riportato alcune ferite, ma sarebbe sempre rimasta cosciente.

A dare l’allarme alcuni passanti che hanno prestato le prime cure. Sul posto sono giunte in breve tempo un’ambulanza della Lecco Soccorso e un’automedica.

Inevitabili i disagi alla viabilità, con la strada chiusa per alcuni minuti in entrambi i sensi per consentire l’intervento dei sanitari. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale che dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.