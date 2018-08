CALCO – Incidente fra un’auto ed una moto questa mattina, pochi minuti dopo le 10.30, a Arlate, Calco, lungo via delle Magnolie. Ad aver riportato traumi gravi il centauro trasportato in urgenza in pronto soccorso.

Al vaglio dei Carabinieri e della Polizia locale la dinamica del fatto. L’incidente sarebbe avvenuto all’altezza dell’incrocio fra via delle Magnolie e via delle Betulle, con i due mezzi che procedevano in direzioni opposte, e lo scontro quando l’auto, proveniente da Imbersago e diretta verso Brivio, avrebbe svoltato a sinistra in via delle Betulle scontrandosi con il motociclista.

Immediato l’intervento dei sanitari dell’ambulanza e dell’auto medica per prestare le prime cure all’uomo, che avrebbe riportato diversi traumi, poi trasportato in codice rosso in pronto soccorso.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico; con i mezzi che viaggiano da Imbersago in direzione Brivio deviati su via Lecco e via delle Magnolie interdetta per consentire i rilievi del caso.