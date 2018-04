LECCO – Ha perso il controllo della moto finendo per cadere, abbattendo la staccionata che delimitava il sentiero: incidente mortale per un 72enne che percorreva con la sua due ruote via Baggagera, non lontano dall’omonima località all’interno del parco del Curone, nel territorio comunale de La Valletta.

Uno schianto fatale per il motociclista. Vano l’intervento dei sanitari giunti per soccorrere il 72enne. L’uomo è deceduto per i traumi riportati.