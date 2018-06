LECCO – Incidente in via Besonda Inferiore, a Lecco, pochi minuti prima delle 19 di questa sera, domenica. A finire all’ospedale in codice giallo un motociclista di 56 anni che avrebbe fatto tutto da solo, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul luogo dell’incidente.

L’uomo stava procedendo in sella alla sua moto, una potente Kawasaki, quando avrebbe perso il controllo, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Immediata la chiamata ai soccorsi con il personale sanitario giunto sul posto a bordo di automedica e ambulanza della Croce Rossa di Lecco. Dopo aver ricevuto le prime cure l’uomo è stato subito trasportato all’ospedale di Lecco.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire alla Polizia di effettuare i rilievi e al personale della Lanfranchi Soccorso Stradale di rimuovere il mezzo incidentato dalla carreggiata.