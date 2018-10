LECCO – Potrebbe avere accusato un malore il motociclista di 52 anni soccorso in gravi condizioni domenica sera lungo via della Pergola a Lecco dopo una brutta caduta in moto.

L’allarme è scattato intorno alle 20.20: sul posto si sono prontamente portati i soccorsi della Croce San Nicolò e l’automedica. L’uomo è stato ritrovato incosciente e con diversi traumi, dovuti alla caduta dalla moto. I soccorsi sarebbero riusciti a rianimarlo prima di trasportarlo d’urgenza (codice rosso) in ospedale.

Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.