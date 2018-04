LECCO – Incidente in viale Montegrappa, chiuso per alcuni minuti dalla Polizia Locale verso le 18.40 di oggi, venerdì, per consentire l’intervento dei soccorsi e i rilievi utili per determinare l’esatta dinamica del sinistro.

Ad impattare un’auto e una moto all’altezza della rotonda che incrocia il viale con le vie Gradisca e Celestino Ferrario. Ad avere la peggio un motociclista di 46 anni, finito all’ospedale in codice giallo. Sul posto, insieme al personale sanitario giunto a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, una pattuglia della Polizia Locale.