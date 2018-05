LECCO – Incidente lungo la Lecco – Ballabio all’altezza della galleria Valsassina questa mattina, domenica, poco dopo le 8. Coinvolta nel sinistro una sola auto nel quale è rimasto lievemente ferito un ragazzo di 23 anni, trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde.

Stando alle informazioni raccolte, l’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo, una Peugeot, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale intervenuta sul posto, finendo per sbattere contro il muro e perdendo uno pneumatico. Sul posto insieme all’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, sono giunti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale mentre il mezzo incidentato è stato rimosso dall’autosoccorso Lanfranchi.