GALBIATE – Incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze nel pomeriggio di sabato a Galbiate. E’ successo poco prima delle sei in prossimità di via Ettore Monti, poco dopo il pub/birreria Herba Monstrum.

Coinvolte un’auto e una moto di grossa cilindrata, guidata da un 56enne, immediatamente soccorso dal personale di un’ambulanza della Croce Rossa giunto sul posto. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni: è stato ricoverato in codice verde. Soccorsi in maniera non grave anche due giovani di 23 e 24 anni.

Inevitabili i disagi alla viabilità, già intensa visto l’orario di punta: per consentire il soccorso e la rimozione dei veicoli è stato istituito temporaneamente il senso unico alternato, gestito dalla Polizia Locale di Civate-Galbiate giunta sul posto. Agli agenti sono ora affidati i rilievi del caso.