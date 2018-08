LECCO – Sono intervenuti gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino, stazione di Lecco, l’auto medica e un’ambulanza della Croce San Nicolò questa mattina, sabato 25 agosto, alle 11.30, per soccorrere un uomo di 61 anni vittima di un piccolo infortunio mentre stava arrampicando in falesia in zona Pradello.

Stando alle informazioni raccolte sul posto, non dovrebbe essere nulla di particolarmente grave, si tratterebbe di un trauma modesto che però ha reso necessario l’intervento dei soccorritori.

La squadra del Soccorso Alpino ha trasportato l’uomo dalla base delle parete fino alla strada dove ad attenderlo c’era l’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dello ospedale di Lecco in codice verde.