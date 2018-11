GALBIATE – Non avrebbe riportato traumi gravi, il 44enne protagonista di un incidente nella scorsa nottata, fra sabato e domenica, lungo la strada che conduce da Garlate a Galbiate.

La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 23, con l’intervento dei volontari del soccorso di Calolzio, l’auto medica, i Vigili del Fuoco e gli uomini dei Carabinieri.

Ancora da chiarire la dinamica con il conducente dell’auto che avrebbe sbandato urtando un palo elettrico, finito poi sulla vettura. Fortunatamente l’uomo, trasportato in pronto soccorso in codice verde, non avrebbe riportato gravi traumi.