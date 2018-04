MISSAGLIA – Grave incidente nella notte a Missaglia: un’auto, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo finendo contro un palo della luce. E’ successo in via 1° Maggio intorno alle 2.30.

Coinvolto un uomo di 37 anni, trasportato in ospedale d’urgenza in codice rosso dai soccorsi giunti sul posto: nell’urto avrebbe riportato un serio trauma cranico e la frattura di un femore.

Sul posto anche la Polstrada per i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente.