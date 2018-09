LECCO – Incidente in mattinata nel tunnel dell’attraversamento di Lecco: un’auto si è ribaltata su un fianco lungo la carreggiata in direzione sud e un automobilista risulta ferito.

Si tratta di un uomo, trasportato in ospedale in codice giallo. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 di venerdì all’ingresso del tunnel. Sul posto la Polstrada per rilevare l’incidente.

La rimozione dell’auto incidentata è stata affidata ad mezzo del soccorso stradale Lanfranchi.