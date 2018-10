LECCO – Incidente sul Terzo Ponte, un tamponamento tra due veicoli in direzione Milano ha creato qualche disagio in più all’orario di rientro.

Lo scontro è avvenuto sulla carreggiata in direzione Milano, intorno alle 17.45 di venerdì, poco prima dello svincolo per Pescate. Cinque gli automobilisti soccorsi dai sanitari per traumi giudicati come non gravi. La Polstrada è sul posto per rilevare il sinistro e gestire la viabilità.