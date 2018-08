VERDERIO – Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri, domenica 5 agosto, sull’autostrada A1 Milano-Napoli nei pressi del casello di Valdichiana (Arezzo) in direzione di Roma all’altezza del km 384, tra le province di Arezzo e Siena.

L’auto, con a bordo due anziani coniugi di Verderio (il marito 81enne e la moglie di 76 anni), si sarebbe ribaltata prima di prendere fuoco. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi, ma per la coppia lecchese non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale e i Vigili del fuoco