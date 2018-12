MANDELLO – Incidente questa sera, sabato, poco dopo le 18 sulla Statale 36 in direzione Nord: i soccorsi sono stati attivati in seguito all’incidente che ha visto coinvolte due auto, una Fiat 500 e una Ford Fiesta.

Il sinistro è avvenuto nel tratto di strada tra Mandello e Bellano all’uscita della galleria Scoglio: sul posto, sono intervenuti in codice rosso una pattuglia della Polizia stradale, i Vigili del Fuoco, l’ambulanza e l’automedica. Coinvolte quattro persone, tre uomini di 23, 31, 43 anni e un bambino di 8, nessuna delle quali sembrerebbe in gravi condizioni.

Una delle due corsie di marcia è rimasta chiusa per alcune decine di minuti per consentire la rimozione dei mezzi incidentati effettuata dall’Autosoccorso Lanfranchi. La circolazione non ha subito grosse conseguenze. Alle autorità competenti spetterà ora definire l’esatta dinamica dell’incidente.