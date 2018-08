BRIOSCO – Per un incidente è stata temporaneamente chiusa, in direzione Milano, la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, nel territorio comunale di Briosco, in provincia di Monza e della Brianza.

Nell’incidente, avvenuto oggi (venerdì 3 agosto) intorno alle 18, le cui cause sono in corso di accertamento, è coinvolto un motociclo e due persone sono rimaste ferite. Il traffico è deviato allo svincolo Capriano.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e sono presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine per la rimozione dei veicoli in piena sicurezza e la riapertura della carreggiate e nel più breve tempo possibile.