LECCO – Incidente sulla statale 36 domenica sera poco dopo le 19: coinvolte due auto che per motivi da chiarire si sono scontrate sulla rampa di uscita per il Bione dal Terzo Ponte, quella che conduce al tunnel per la Valsassina.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso: due le persone coinvolte, un uomo di 48 anni e una donna di 58, soccorse in codice giallo da un’ambulanza di Lecco Soccorso e da un’automedica. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli uomini dell’autosoccorso Lanfranchi per la rimozione dei veicoli.

Per consentire le operazioni di soccorso la ss36 Dir (nuova Lecco Ballabio) è rimasta chiusa al traffico.