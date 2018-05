CIVATE – Incidente sulla SS36 nel tardo pomeriggio di sabato, nel tratto tra Suello e Civate. E’ accaduto in direzione nord (Sondrio).

Coinvolte due automobili, una Bmw e una Mercedes Classe A, che per cause da chiarire si sono scontrate. Sul posto si sono portati i soccorsi, un’ambulanza e i Vigili del Fuoco di Lecco, allertati in codice rosso: quattro le persone rimaste ferite, un uomo di 39 anni e uno di 56, e due donne di 25 e 55, trasportati in ospedale in codice giallo.

Inevitabile qualche disagio al traffico in direzione nord. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.