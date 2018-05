BALLABIO – Grave incidente quello che si è registrato questa sera, sabato, verso le 22, lungo la vecchia Lecco – Ballabio all’altezza della “curva delle angurie” in prossimità della strada che porta a Montalbano.

Un’auto che stava procedendo in direzione Lecco, sulla quale viaggiavano tre persone, ha perso il controllo ed è uscita di strada finendo per sbattere contro un muro. Stando alle prime informazioni, una delle tre persone, una ragazza di 22 anni G. M. residente nel trevigliese, è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Manzoni di Lecco. Meno gravi invece le condizioni delle altre due persone.

Sul posto: una pattuglia della Polizia Stradale, una della Polizia Locale di Lecco, i Vigili del Fuoco insieme a tre ambulanze: Croce Rossa di Valmadrera e due Croce Rosse di Lecco insieme all’auto medica.

Ancora da stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore e mezza al fine di consentire i rilievi e il recupero dell’auto con il carro attrezzi.

Maggiori informazioni non appena possibile.