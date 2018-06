LECCO – Incidente e code questa mattina, sabato, sulla provinciale a Malgrate: il sinistro ha coinvolto un auto e una moto sulla quale viaggiavano papà e figlio, di 57 anni il genitore e 13 anni il ragazzino, rimasti feriti nell’accaduto.

Due ambulanze, della Croce Rossa di Valmadrera e Lecco, sono intervenute per prestare le prime cure ai due coinvolti per poi trasferirli in ospedale. Il padre avrebbe subito un trauma toracico addominale, il figlio un trauma ad una gamba. Sono stati ricoverati in codice giallo al Manzoni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10, in direzione del capoluogo. Il traffico è rimasto bloccato in attesa che si concludessero le operazioni di soccorso. La Polizia Locale si è occupata di rilevare il sinistro.