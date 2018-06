LECCO – Scontro tra un’auto e uno scooter in via dell’Eremo a Lecco, questa mattina, sabato, verso le 11. Ad avere la peggio il ragazzo alla guida dello scooter trasportato in codice giallo nel vicino ospedale di Lecco.

Stando a una prima dinamica dei fatti, che dovrà essere ufficializzata dai Carabinieri intervenuti per effettuare i rilievi, l’impatto sarebbe stato causato da una mancata precedenza. Lo scooter procedeva lungo via Tonio da Belledo mentre l’auto, una Citroen Berlingo grigia, proveniva da via dell’Eremo verso l’imbocco del tunnel quando, all’altezza della rotonda, i due mezzi si sono scontrati.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con automedica e ambulanza sul posto dove hanno prestato le prime cura al ragazzo trasportandolo poi all’ospedale. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, i carabinieri e successivamente una pattuglia della Polizia Locale di Lecco.