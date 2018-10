VALSASSINA – Doppio intervento del Soccorso Alpino nella mattinata di oggi, domenica, sullo Zucco Angelone e sul Legnone.

La prima chiamata è arrivata poco prima delle 11 per una persona caduta durante un’arrampicata in falesia nella zona dello Zucco Angelone, a Barzio. I volontari della XIX Delegazione Lariana, la squadra di Barzio insieme a una squadra di Lecco, stanno intervenendo unitamente all’elicottero che si è alzato in volo da Sondrio. La persona coinvolta avrebbe riportato dei traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Intorno alle 12, invece, un nuovo incidente si è verificato in Valvarrone, sul monte Legnone. Anche in questo caso si tratterebbe di una caduta, impegnati nell’intervento i volontari del Soccorso Alpino insieme all’elicottero giunto da Milano.