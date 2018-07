OGGIONO – Allarme e, fortunatamente solo tanta paura, poco dopo le 13 di oggi, domenica 22 luglio, per un incidente che ha visto coinvolte due auto a Oggiono.

L’incidente, le cause sono ancora vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, è avvenuto in via dell’Industria vicino al confine con Molteno.

Inizialmente si è temuto il peggio, sul posto sono giunte due ambulanze e l’automedica in codice rosso.

Quattro le persone coinvolte, tra cui due bimbi di 9 e 13 anni e altre due di 28 e 35 anni. I feriti, che non sono in pericolo di vita, sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo (mediamente critico).

Sempre nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 12, l’allarme è scattato per l’investimento di un ciclista lungo la provinciale 583, che collega Lecco a Bellagio, nel territorio comunale di Mandello del Lario. Anche in questo caso l’incidente si è rivelato meno grave di quanto pensato in un primo momento. L’uomo di 45 anni è stato trasportato all’ospedale di Lecco da un’ambulanza della Cri Valmadrera in codice giallo.