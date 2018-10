LECCO – Le hanno preso il motorino parcheggiato fuori casa e lo hanno scaraventato giù da una scala.

Un atto vandalico che non ha nessuna spiegazione se non una bravata che però ha causato parecchi danni alla vittima che ora sarà costretta a buttare via il mezzo.

L’incredibile episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, alle 2.05: il forte trambusto ha svegliato alcuni vicini di casa che hanno riferito di aver visto quattro giovani, in evidente stato di alterazione. I giovani sono arrivati in macchina dalla Valsassina e si sono fermati lungo la vecchia Lecco – Ballabio, proprio all’altezza del rione di Laorca, hanno preso il motorino e hanno lanciato giù da una rampa di scale lo scooter parcheggiato di fronte a casa della giovane.

La moto è stata recuperata, ma è da buttare via. Ovviamente è amareggiata la vittima del grave atto vandalico: “Vorrei dire ai quattro ragazzini che stanotte, a Laorca, hanno lanciato il mio scooter giù dalle scale, almeno di riflettere sul loro gesto. Quello scooter potrebbe essere il mezzo con cui mi reco al lavoro, potrebbe essere il frutto di uno sforzo economico, potrebbe rappresentare tante altre cose. Indipendentemente dal fatto che lanciare una moto dalle scale è un gesto deplorevole, vorrei che rifletteste sul ‘dove state andando’. Ho 27 anni, io per prima esco e mi diverto con i miei amici, stanotte sono tornata alle 4, ma non per questo mi permetto di ubriacarmi e distruggere i beni altrui. Le bravate le han sempre fatte tutti, ma ora stiamo passando il limite. Vorrei che i vostri genitori sapessero quello che fate, perché gli schiaffi che vi darei io potrebbero darveli loro, e sicuramente vi farebbero più male. Vorrei che riusciste per un attimo a usare il cervello, prima di agire, e capire che non sempre quello che sembra così divertente non ha conseguenze”.