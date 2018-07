BARZIO – Problemi per una coppia di scalatori impegnati nel pomeriggio di oggi, sabato, lungo la via Bramani che si snoda lungo lo Zucco di Pesciola ai Piani di Bobbio (Barzio).

I due, per cause ancora da determinare, sono rimasti incrodati senza riuscire a procedere lungo la via e nemmeno a ridiscendere.

Inevitabile quindi la chiamata ai soccorsi lanciata intorno alle 16.15. Sul posto si è portato un elicottero decollato da Bergamo e una squadra di volontari del Soccorso Alpino con il compito di raggiungere i due scalatori e riportarli a valle.