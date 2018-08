PIANI RESINELLI – Nottata di lavoro per i volontari del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana dopo la chiamata di soccorso da parte di un escursionista incrodato sul Terzo torrione Magnaghi in Grigna.

Stando alle prime informazioni emerse, l’uomo sarebbe partito dal rifugio Porta e avrebbe raggiunto i Torrioni Magnaghi per poi inerpicarsi, sprovvisto di ogni tipo di attrezzatura per l’arrampicata, sul Terzo torrione. Quando l’uomo ha capito di non essere più in grado di procedere e men che meno di scendere, è stato costretto ad allertare i soccorsi con la chiamata che è stata inoltrata poco prima delle 21.

Non avendo potuto usufruire del supporto dell’elicottero, ormai in grado di decollare anche di notte e di effettuare interventi con il verricello, ai volontari del Soccorso Alpino non è rimasto altro che effettuare l’intervento totalmente via terra.

Una prima squadra è subito salita con i mezzi ai Piani Resinelli, quindi si è portata in prossimità del torrione ed ha raggiunto l’escursionista bloccato in parete che, una volta assicurato, è stato accompagnato all’uscita della via Normale. Quindi a supporto è giunta una seconda squadra (per un totale di 8 volontari impegnati) con l’escursionista che è stato riaccompagnato ai Resinelli lungo il sentiero, operazione che è terminata quando ormai era notte fonda.