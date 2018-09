LECCO/COLLE BRIANZA – Doppio intervento in mattinata per il Soccorso Alpino lecchese, impegnato in due operazioni di soccorso a Lecco e a Colle Brianza.

La prima chiamata è scattata pochi minuti prima delle 10, per un ciclista coinvolto in una brutta caduta nei boschi intorno a Colle Brianza. L’uomo, un 54enne, è stato raggiunto dai volontari del Cnsas e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano con un sospetto trauma alla colonna vertebrale.

Il secondo intervento è avvenuto in Grignetta, dove un escursionista è caduto mentre stava percorrendo il sentiero Cecilia. Stando a quanto appreso l’infortunio sarebbe avvenuto all’altezza del passo attrezzato con le catene. L’escursionista sarebbe caduto per qualche metro procurandosi una brutta ferita a una gamba. Raggiunto dai soccorritori è stato stabilizzato e imbarellato, quindi caricato sull’elisoccorso giunto da Milano e trasportato in ospedale per le cure necessarie.