MANDELLO – Intervento di soccorso in Grignetta: il ferito sarebbe una donna che sabato, poco dopo mezzogiorno, avrebbe subito una brutta caduta mentre percorreva il sentiero Cermenati, che porta verso la cima della montagna.

L’elisoccorso da Bergamo è decollato per portare in quota una squadra del Soccorso Alpino per raggiungere l’escursionista. Secondo le prime informazioni, quest’ultima avrebbe riportato un serio trauma facciale nella caduta.