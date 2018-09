CIVATE – Mattinata di lavoro per i Vigili del Fuoco di Lecco.

Dopo l’intervento a Lecco, in zona Pradello, per alcune sterpaglie che hanno preso fuoco sotto il cavalcavia della SS36, i pompieri si sono portati a Civate, in via Como, sulla ex SS36, qualche centinaio di metri prima della stazione, dove un’auto ha preso fuoco.

Il veicolo si trova a lato della carreggiata e le fiamme si sarebbero sviluppate dalla parte anteriore del mezzo, dove c’è il vano motore, formando una densa colonna di fumo nero. Fortunatamente non ci sarebbero persone coinvolte.

Maggiori informazioni non appena possibile