MANDELLO – E’ in corso in questo momento l’intervento dell’elicottero da Como per soccorrere uno scalatore, un uomo 54enne, che sarebbe precipitato in Grignetta, lungo la via Marimonti.

L’allarme è stato lanciato alle 10 di questa mattina, domenica, con l’immediato intervento dell’elisoccorso. Le condizioni dell’uomo non sarebbero particolarmente critiche, ma la nebbia in quota starebbe rendendo difficoltose le operazioni di recupero, per questo è in corso anche l’intervento di una squadra degli uomini del soccorso alpino XIX delegazione lariana.