LECCO – Intervento lampo del Soccorso Alpino, recuperati nel giro di pochi minuti due escursionisti tedeschi bloccati sulla ferrata del Medale.

L’elisoccorso è entrato in azione intorno alle 19 circa di questa sera, lunedì 4 giugno. Due escursionisti tedeschi, marito e moglie, impegnati sulla via ferrata hanno lanciato l’allarme poiché la donna, a causa di un malore, non riusciva più a proseguire la salita.

Sul posto è intervenuto prontamente l’elisoccorso di Bergamo che, dopo un volo di ricognizione, ha individuato i due escursionisti poco prima di metà via ferrata. Fortunatamente, vista la minaccia di forti temporali, i due sono stati recuperati in maniera tempestiva con l’elicottero, anche se una squadra di volontari era pronta a partire per un eventuale recupero via terra.

Entrambi in buone condizioni di salute sono stati portati alla stazione del Bione.