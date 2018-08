INTROBIO – Lungo intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a Introbio, dove un escursionista è rimasto ferito dopo essere scivolato in un canale per una settantina di metri.

L’infortunio è accaduto oggi pomeriggio, mercoledì, dopo le 16.15, lungo il sentiero che dai Piani di Nava di Barzio porta al rifugio Buzzoni.

Come appreso, l’uomo, in compagnia di alcuni amici, stava facendo rientro da un’escursione quando ha notato un fungo sopra la via. Salito per dare un’occhiata è però scivolato sul pendio ripido ed è finito nel torrente Snella.

L’allarme è scattato in codice rosso: sul posto l’elisoccorso decollato da Como, impegnati anche 15 tecnici della Stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana insieme ai Vigili del Fuoco di Lecco.

Stando a quanto appreso il ferito avrebbe riportato diversi traumi ma sarebbe sempre rimasto cosciente. Dopo il recupero è stato trasferito al Sant’Anna di Como in codice rosso.

Negli stessi minuti il Soccorso Alpino è dovuto intervenire anche a Barzio, alla Gran Baita, dove un 70enne sarebbe caduto dopo aver accusato un malore.

L’uomo è stato soccorso con l’ausilio dell’elicottero giunto da Bergamo e trasportato in ospedale in codice giallo.